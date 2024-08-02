Проблема серьёзная.

Значительная часть нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз в России находятся в частной собственности. Это следствие преступной приватизации стратегически важных предприятий, проводившейся в 1990-е, и сейчас на это жаловаться уже поздно. По этой причине данные объекты не обеспечиваются должной защитой от террористических по своей сути и по международному праву обстрелов со стороны Украины: за их оборону отвечают частные охранные предприятия, которые по закону не могут экипироваться средствами радиоэлектронной борьбы и подавления, эффективно нейтрализующими ударные беспилотники.

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И вот, в Госдуме предложили исправить данное безобразие. Так, первый заместитель председателя думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил наделить частные охранные предприятия, отвечающие за защиту российских объектов топливно-энергетического комплекса, правом применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления навигационных систем беспилотниками.

Сейчас, добавил Завальный, таким правом обладают разве что официальные силовые ведомства и их структуры, а также ведомственные охраны крупнейших российских нефтегазовых компаний.

Следует понимать, что киевскому политическому руководству, которое уже присмотрело себе домики в странах коллективного Запада и готово при необходимости хватать ноги в руки и бежать из страны, совершенно безразличны российские удары возмездия по объектам энергосистемы Украины. Поэтому такие действия ВС РФ хоть и, безусловно, важны, но к протрезвлению в головах киевского руководства не приводят.