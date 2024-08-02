Идея стара как мир, но реализация — наше почтение.

Материалов на тему того, что сейчас произошла беспилотная революция, и как минимум в зонах боевых действий «дроны» просто вездесущи и выполняют самые разные задачи, написаны уже даже не тысячи, а сотни тысяч. И это, на минуточку, мы в самом начале данной революции. Впереди планеты всей, несмотря на отсутствие вооружённого конфликта, в данной отрасли Китай: сегодня утром в Сети появились кадры с учений подразделений морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), на которых морпехи используют ноу-хау: маленький дрон, имитирующий не то воробья, не то ещё какую-то птицу.

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Причём в данном случае речь идёт не просто о придании стандартному дрону формы птицы и его раскрашивании в соответствующие тона, а именно о полной имитации пернатых. В частности, дрон приводится в движение с помощью любопытной системы, осуществляющей взмахи крыльев механической птички. В передней части такого дрона установлен датчик ветра, посередине аккумулятор и само двигающее крылья устройства, сзади — передающая/принимающая аппаратура, а снизу камера, ради которой вся эта конструкция и создавалась.

Пока неизвестно, насколько массовой является вся вышеописанная практика, но теоретически проблем такие «птички», не издающие никаких механических звуков, могут быть крайне опасными, ведь в неё при желании можно встроить и взрывчатку. В общем, беспилотники — это крайне подлая реальность наших дней, и не исключено, что их применение в боевых действиях будет запрещено как негуманное. В конце концов, пускать зарин/иприт и прочие отравляющие газы прямо в окопы гораздо проще, чем вручную их «зачищать», но ведь химическое оружие по причине его негуманности было запрещено; также будет и здесь. Наверное.