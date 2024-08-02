Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Китайские морпехи начали применять разведывательные БПЛА-имитаторы птиц — для движения дрон машет крыльями
Идея стара как мир, но реализация — наше почтение.

Материалов на тему того, что сейчас произошла беспилотная революция, и как минимум в зонах боевых действий «дроны» просто вездесущи и выполняют самые разные задачи, написаны уже даже не тысячи, а сотни тысяч. И это, на минуточку, мы в самом начале данной революции. Впереди планеты всей, несмотря на отсутствие вооружённого конфликта, в данной отрасли Китай: сегодня утром в Сети появились кадры с учений подразделений морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), на которых морпехи используют ноу-хау: маленький дрон, имитирующий не то воробья, не то ещё какую-то птицу.

реклама

Причём в данном случае речь идёт не просто о придании стандартному дрону формы птицы и его раскрашивании в соответствующие тона, а именно о полной имитации пернатых. В частности, дрон приводится в движение с помощью любопытной системы, осуществляющей взмахи крыльев механической птички. В передней части такого дрона установлен датчик ветра, посередине аккумулятор и само двигающее крылья устройства, сзади — передающая/принимающая аппаратура, а снизу камера, ради которой вся эта конструкция и создавалась.

Пока неизвестно, насколько массовой является вся вышеописанная практика, но теоретически проблем такие «птички», не издающие никаких механических звуков, могут быть крайне опасными, ведь в неё при желании можно встроить и взрывчатку. В общем, беспилотники — это крайне подлая реальность наших дней, и не исключено, что их применение в боевых действиях будет запрещено как негуманное. В конце концов, пускать зарин/иприт и прочие отравляющие газы прямо в окопы гораздо проще, чем вручную их «зачищать», но ведь химическое оружие по причине его негуманности было запрещено; также будет и здесь. Наверное.

#китай #беспилотники
+
Написать комментарий (0)
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
США готовятся запретить поставки в Китай чипов памяти HBM2 и более современных
В Госдуме предложили наделить предприятия ТЭК правом подавления беспилотников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
25
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
13
Что делать, если Windows не запускается
15
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
4
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
8
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
13:56
Сначала не верят в существование какого-то оружия, а потом громко и истерично хрюкают "а нас за щоооо?!" на разных языках.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
RandomXP
13:55
А примерные цены не известны?
Раскрыты размеры кристалла AMD Strix Halo и конфигурации TDP
Артём Николаев
13:55
4к смотрится с 1-1,5 диагоналей. 32" c 80 см - вполне. 4к планшеты - мастхэв, а вот телики - не факт, если до них 3-4м, а размер не 80". И да, онанизм уже не нужен, 4k моник можно купить за 200$. Но п...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Михаил Авраменко
13:49
Жабогадюкинг во всей красе.
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Ник Хобо
13:41
Как они с гарантией опрокидывают, могут с таким же успехом сделать не 5 лет, а пожизненно.
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
Nvidia&Intel Hater
13:36
это их национальная забава
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Артём Николаев
13:35
Тут нюансик есть, правило нормального распределения. Беднейшие 50% не интересны, т.к. они не формируют рынок, гоняя в КС и Доту. Средний чек с таких как с козла молока. Можно считать,что это просто бо...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Сергей Козлов
13:34
Ну, тогда придётся пол-страны в тюрьму превратить. С другой стороны - все при деле будут
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Рустам Жигангареев
13:30
Бесхвостка будет, на В-2 spirit похож будет. Модель небольшого самолета заметили несколько лет назад, рядом с моделью СУ-57 на заднем плане когда брали интервью в институте аэродинамики. Т.е. это долж...
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
plusultra
13:27
Скоро ИИ блокировки будет обходить... и ютуб заработает
Браузер Chrome получает функции искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем