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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Mercedes-Benz снижает объёмы производства S-Class и EQS из-за падающего спроса
Особенно сильно это заметно на американском рынке.

Немецкий автогигант Mercedes-Benz вынужден пересмотреть производственные планы своих флагманских моделей – S-Class и EQS.

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На мощностях завода Factory 56 в Зиндельфингене, где производятся обе модели, наблюдается спад в объёмах выпуска. В октябре текущего года завод перейдет на работу в одну смену вместо двух, что свидетельствует о снижении спроса на S-Class и EQS.

Несмотря на это, представители Mercedes-Benz указывают на гибкость производства и возможность оперативно увеличить выпуск автомобилей в случае роста спроса.

Спад продаж обеих моделей, как отмечает Handelsblatt, затронул как европейский, так и американский рынки. По данным Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2024 года европейские дилеры реализовали всего 3240 экземпляров S-Class, что на 32% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Mercedes EQS разошёлся в Европе тиражом в 1028 единиц, что на 47% меньше, чем годом ранее.

На американском рынке ситуация не лучше. По информации Goodcarbadcar.net, за первую половину 2024 года было реализовано 4785 «эсок» (на 23,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года) и 1791 «электричек» (на 61,5% меньше).

Mercedes-Benz, несмотря на снижение спроса на свои флагманские модели, не отказывается от планов по развитию электромобилей. Компания намерена к концу десятилетия сделать половину своих продаж гибридами и электромобилями.

Впрочем, сроки реализации некоторых проектов пришлось сдвинуть. Так, строительство восьми гигафабрик по производству батарей начнется «немного позже», чем планировалось ранее.

#автомобили #mercedes benz #mercedes benz eqs #mercedes benz s class
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