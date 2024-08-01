Такое не так давно уже было.

После того как вчера в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС, в чём нашли след Израиля, стало понятно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке — это лишь вопрос времени. И вот, по всей видимости, водружение «красного флага мести» над мечетью в Иране имеет под собой не просто жест сохранения собственного лица, ведь лидер ХАМАС был убит на суверенной территории Исламской республики, но и символизирует готовность к реальным действиям.

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Так, сегодня американские средства массовой информацией со ссылкой на разведывательные службы США начали сообщать о том, что по территории Израиля в ближайшие трое суток (72 часа) будет нанесён массированный удар, основную часть которого будет осуществлять Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Между тем ливанское движение «Хезболла» произвело удар возмездия по Израилю в ответ на обстрел Бейрута (столица Ливана) израильскими вооружёнными силами.

Проще говоря, Ближний Восток как вечная горячая точка, связанная с местом стыка геополитических интересов глобальных сверхдержав и их сателлитов, таковой переставать быть даже не планирует. Наоборот: всё сводится к тому, что столетиями нерешаемый ближневосточный вопрос может быть в итоге решён только грубой силой, когда правила поведения назначит победитель. А вот кто им будет — пока вопрос со множеством звёздочек.