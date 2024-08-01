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Редакция
События в мире Михаил Андреев
РФ поднимет тему поставок F-16 Украине в Совбезе ООН
Чисто для проформы. Понятно, что реального смысла в этом нет.

По неофициальным данным, первая партия истребителей F-16 уже находится на Украине и якобы даже успела совершить демонстрационный полёт. Не берёмся делать выводы, насколько это правда, ясно одно: в ближайшее время кто-то из российских военнослужащих получит огромную премию за первый перехваченный F-16. Тем не менее, некие дипломатические действия сугубо для проформы по этому поводу произвести необходимо. Так, Россия поднимет на заседании Совбеза ООН в августе тему поставок Украине истребителей американского производства.

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Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, какой-либо срочности в данном вопросе нет, да и информация поступает ежедневно, поэтому к заседанию необходимо подготовиться.

Напомним, что российское политическое руководство предупредило страны коллективного Запада о том, что если де-факто переданные Украине истребители F-16 будут размещаться на аэродромах стран НАТО, то Россия не станет церемониться и нанесёт удары по этим аэродромам. Здесь главное, чтобы не возникла ситуация, при которой коллективный Запад решит проверить РФ на «слабо», всё-таки разместив украинские F-16 на своих аэродромах. В этом случае эскалация текущего кризиса может полностью выйти из-под контроля. Остаётся лишь надеяться, что западные элиты ещё хотят красиво пожить и видеть постапокалиптические пейзажи лишь в художественных произведениях.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #авиация #f-16 #истребители #оон #боевая авиация
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