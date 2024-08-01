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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Началась модернизация второго энергоблока крупнейшей российской тепловой электростанции
Речь идёт о Сургутской ГРЭС-2.

Несмотря на то, что аббревиатура ГРЭС очень похожа на ГЭС, по принципу работы это совершенно разные электростанции. ГРЭС (государственная районная электростанция) — это разновидность тепловых электростанций, отличающихся колоссальной электрической мощностью. Размещаются в местах высокого потребления электроэнергии и способны снабжать целые промышленные города.

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Самая мощная электростанция этого типа в России — Сургутская ГРЭС-2, вырабатывающая примерно 5 700 МВт электрической мощности. Несмотря на свой статус, модернизация для дальнейшего повышения вырабатываемой электроэнергии, Сургутской ГРЭС-2 необходима, и она постепенно проводится. Так, с сегодняшнего дня началась модернизация второго по очереди и шестого по станционной нумерации энергоблока ПСУ-810 МВт.

Как отмечает управляющее Сургутской ГРЭС-2 ПАО «Юнипро», в рамках модернизации энергоблок получит новый электрогенератор, новые цилиндры высокого и среднего давления и другое электротехническое оборудование, необходимое для поддержание технологического процесса.

В результате модернизации электрическая мощность энергоблока увеличится с 810 МВт до 830 МВт, а срок службы после обновления составит 40 лет. Ранее — в 2021-2022 году — аналогичная модернизация была проведена на первом энергоблоке Сургутской ГРЭС-2. Усовершенствование оборудования станции внесено в программу вплоть до 2027 года.

#россия #экономика #энергетика
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