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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ за сутки поразили три пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО
Вышибание ПВО Украины (Запада) проходит успешно.

За время специальной военной операции Украина утратила столько систем противовоздушной обороны, сколько за несколько десятилетий воспроизвести не удастся. Доставшиеся в наследство от России/СССР образцы уничтожаются с первых дней, а поставленные коллективным Западом — с момента, собственно, начала их поставок.

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Главным развенчанным мифом стала эффективность работы ЗРК Patriot производства США. Мало того, что данные комплексы, как и любые другие в мире, ничего не могут противопоставить российским гиперзвуковым средствам поражения, так ещё и становятся жертвами безалаберности «украинских» операторов, из-за чего пусковые установки обнаруживаются российскими средствами объективного контроля и поражаются беспилотниками стоимостью в одну сотую процента от стоимости Patriot.

Так, сегодня Минобороны России сообщило о том, что ВС РФ за последние сутки поразили три пусковые установки ЗРК Patriot. В какой конкретно локации это произошло, не уточняется, но в целом работа ведётся постоянно и активно.

Сейчас ВС РФ для «разрядки» систем ПВО Украины начали применять дешёвые «пенопластовые» беспилотники «Гербера». На днях по военным и энергетическим объектам Украины должен был состояться массированный ракетный удар, но в последний момент он по неизвестным причинам был отменён, когда стратегические бомбардировщики уже находились на пусковых рубежах.

#россия #украина #политика #боевые действия
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