Помогает только VPN.

На прошлой неделе в Госдуме заявили, что YouTube будет замедлен сначала на 40 %, а затем на 70 %. Связано это якобы с отсутствием на протяжении двух с половиной лет обновления оборудования кэширующих серверов Google, располагавшихся в России, при одновременном постоянном росте российской аудитории и, как следствие, нагрузки на оставшиеся серверы и другое сетевое оборудование.

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Естественно, это лишь часть правды. Вторая часть — это систематическое нарушение Google и YouTube правил присутствия на российском рынке, односторонние и крайне однобокие решения по блокировкам российских пользователей, удалению каналов российских СМИ, затыканию «пророссийского» мнения касательно текущего геополитического кризиса, исход которого сейчас во многом (если не во всём) решается на Украине, а также нулевая обратная связь с российской властью. Проще говоря, контент, который в России запрещён, из YouTube не удаляется, а всё то, что Google обязывают считать «российской дезинформацией», удаляется без суда и следствия.

Собственно, замедление YouTube в России, где практически каждый пользователь Интернет хотя бы раз в месяц просматривает различные видео (аудитория видеохостинга в РФ примерно 100 млн человек), призвано хоть как-то вразумить администрацию сервиса. На практике же примерно со вчерашнего вечера замедление YouTube составило не 70 %, а все 100 %. Если страницы сервиса прогружаются, то вот непосредственно видеоролики не воспроизводятся даже при переключении качества в самое низкое из числа возможных.

Не знаем, насколько данное решение разумное, потому что пока что проблемы от этих «разборок» испытывают исключительно пользователи, которым глубоко «до фонаря» политика и украинский кризис в частности. Суть в том, что YouTube, как и Google в целом, в России уже 2,5 года работает в убыток, лишь бы хоть как-то удержаться на рынке: договоры с рекламодателями из РФ ему заключать запрещено коллективным Западом, обновлять серверное оборудование тоже (это Запад будет считать экспортом технологий). По факту, от отвалившегося российского рынка Google терпит исключительно убытки, и весьма странно при таких условиях «воспитывать» сервис угрозами потери аудитории.

В Сети уже полно инструкций по восстановлению работоспособности YouTube, но их эффективность под большим вопросом. Пока что единственная гарантированная возможность восстановить доступ к YouTube — только через VPN. Учитывая, что Роскомнадзор активно отслеживает любую информацию об обходах блокировок и запрещает популярные VPN-сервисы, предполагаем, что скоро в России начнётся бум аренды виртуальных серверов с локацией в условной Германии, на которых будут «подниматься» собственные частные VPN-серверы.