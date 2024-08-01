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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
Спрос на данную продукцию колоссальный. Предложение внутри страны его не покрывает. Это надо решать.

После добровольно-принудительного ухода западных автомобильных брендов с российского рынка перед РФ встала задача тотального импортозамещения в сегменте грузового автотранспорта. Пока что полностью обеспечить спрос внутри страны за счёт отечественных грузовиков невозможно — производственные мощности и, как следствие, предложение, за спросом не поспевают, поэтому приходится рассматривать в том числе варианты грузовиков китайского производства — но процесс идёт.

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В частности, сегодня НПО «Ростар» сообщило о том, что в городе Набережные Челны, известном как родина «КАМАЗа», был запущен автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску автомобильных компонентов для грузовиков. С точки зрения масштабов отрасли инвестиции в данное производство копеечные — 100 миллионов рублей, из которых 57,4 млн были предоставлены Фондом развития промышленности, а 24,6 млн инвестиционно-венчурным фондом Татарстана — но для «Ростара» это только начало. В план компании входит наращивание доли производства автомобильных грузовых компонентов до 20 % с нынешних приблизительно 14 %.

На предприятиях НПО «Ростар» производят комплектующие для «КАМАЗа», «Урала», «НЕФАЗа» и «АМТ Н.В.».

Следует понимать, что уровень проникновения иностранного капитала и, как следствие, технологий в российской автомобилестроительной отрасли был высочайшим из всего машиностроения, поэтому неудивительно, что именно эта отрасль после введения против России незаконных односторонних рестрикций получила сильнейший удар и сейчас нуждается в скорейшем от него восстановлении. Что до Запада, то за такое поведение с него необходимо будет «стрясти» компенсации. Впрочем, условие безоговорочного снятия незаконных рестрикций уже озвучено высшим политическим руководством РФ как условие восстановления отношений с Западом; если он, вернее, его нынешние инфантильные функционеры, этого, конечно, хочет. Экономические показатели коллективного Запада демонстрируют, что отказ от России как ключевого партнёра был одним из глупейших предпринятых им шагов за свою историю.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение
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