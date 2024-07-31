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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
Всего в США было поставлено 122 двигателя РД-180. За всё время не было ни одного отказа.

30 июля 2024 года с американской базы военно-космических сил на мысе Канаверал состоялся знаковый запуск ракеты-носителя Atlas V. Дело в том, что в космос её в последний раз выводил российский двигатель РД-180. В будущем все ракеты, которые будут использоваться в интересах национальной безопасности США, будут полностью американского производства.

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Сотрудничество России и США в области ракетостроения началось ещё в 90-е годы. Тогда американская сторона стремилась не допустить утечки российских технологий в недружественные страны, поэтому охотно закупала разработки российских конструкторов. Двигатели РД-180, производимые российской компанией «Энергомаш», устанавливались на ракеты Atlas V, которые эксплуатировала компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).

Всего в США было поставлено 122 двигателя РД-180. За всё время эксплуатации не было зафиксировано ни одного отказа. Лишь однажды во время запуска было отмечено незначительное снижение тяги, которое, впрочем, не привело к аварии. Стоимость одного двигателя составляла 10 млн долларов.

В 2014 году отношения России и США начали ухудшаться, что не могло не сказаться на сотрудничестве в космической области. Компания SpaceX Илона Маска инициировала судебный процесс против United Launch Alliance, обвинив Пентагон в закупках у единственного поставщика. В итоге Конгресс США запретил использование российских ракетных двигателей. В 2022 году Россия сама приостановила поставки РД-180 в США. На складах United Launch Alliance всё ещё остаётся 15 двигателей РД-180, которые будут установлены на ракеты, предназначенные для запуска коммерческих спутников.

Что касается Пентагона, то он будет делать ставку на американские разработки. В частности, речь идёт о ракетах компании SpaceX, которая сегодня является практически монополистом в этой сфере, а также новой ракете «Вулкан» (Vulcan) от United Launch Alliance, а также ракете New Glenn от компании Blue Origin.

#космос #пентагон #ракетный двигатель
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