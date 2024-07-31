Да и с Россией тоже. Ведь условия мирного урегулирования Москвой озвучены, а для их выполнения никакие «саммиты» собирать не надо.

Первый так называемый саммит мира, который прошёл в середине июня в Швейцарии, предсказуемо завершился тотальным фиаско. Никто из имеющих значение в мире стран (кроме США, да и то, на весьма невысоком уровне) на этот саммит не явился, ничего в его рамках выработать не удалось, да и убедить глобальное большинство в том, что добиться чего бы то ни было, выставляя России как побеждающей стороне ультиматумы, мягко говоря, маловероятно.

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После этого «саммита» стало очевидно, что если Украина и управляющий ею коллективный Запад действительно хотят деэскалации и политико-дипломатического урегулирования текущего уничтожающего Украину вооружённого кризиса, то нужно проявить в корне иной подход. Например, хотя бы изобразить разумность и говорить умные вещи. Так, более не воспринимаемый в России как легитимный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde заявил, что проводить второй «саммит мира» без участия России бессмысленно.

По словам Зеленского, на второй конференции по мирному урегулированию должны присутствовать представители РФ, иначе «конкретных результатов» добиться не удастся.

На самом деле, условия для политико-дипломатического урегулирования этого кризиса озвучены, причём озвучены российским высшим политическим руководством, и для их (условий) выполнения совершенно не нужно собирать конференцию из десятков государств. Условия простые: признать реальность в плане утраты пяти бывших регионов Украины (Крым, Херсонская область, Запорожская область, ДНР (Донецкая область), ЛНР (Луганская область) в их полных административных границах), согласиться на полную демилитаризацию и денацификацию, а также на вечный нейтралитет. Понятно, что всё это придётся делать под пристальным присмотром ВС РФ. У Украины была масса вариантов завершить всё иначе, на куда более приемлемых для себя условиях, но инфантилизм политического руководства в Киеве довёл страну до ручки и до военного конфликта со сверхдержавой, исход которого предсказуем и ожидаем.