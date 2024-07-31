Потому что вариантов у Украины не особо-то много.

Тема российско-украинских переговоров всплывает в СМИ так часто, что возникает предположение, что кризис действительно спешат «свернуть». Естественно, «сворачивать» его надо будет на условиях России — при выполнении хотя бы «плана минимум» в лице признания новых территориальных реалий и демилитаризации Украины вкупе с её денацификацией и нейтрализацией — и о том, что особо другого выхода у Киева нет, заявил сегодня командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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По словам Алаудинова, происходящие события как внутри самой Украины, так и в вопросе вооружённого конфликта, а также в контексте неопределённости дальнейшей политической позиции США, в совокупности вынудят Киев пойти на переговоры с Москвой.

«Даже если бы они и хотели не проводить переговоры, они вынуждены будут это сделать, потому что дальше уже нет ни ресурсов, ни сил, ни средств для того, чтобы нам противостоять», — отметил Алаудинов.

Генерал по-прежнему уверен, что специальная военная операция завершится до конца текущего года.