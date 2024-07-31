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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину — Bloomberg
Долгожданные Киевом игрушки. Теперь дело за ПВО и ВКС России.

Истребители F-16 были обещаны коллективным Западом Украине ещё давно, но процесс подготовки лётчиков и непосредственно передачи самолётов постоянно срывался под тем или иным предлогом (именно предлогом, а не причиной). Но вот, похоже, своё последнее обещание о предоставлении F-16 текущим летом Запад перед Киевом всё же выполнит: о том, что первая партия долгожданных истребителей уже прилетела на Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Насколько это правда, узнаем в ближайшее время. В Минобороны России, впрочем, всё наверняка уже зафиксировали и уже готовятся к встрече. Что до самих истребителей, что они якобы уже на месте, но западные спонсоры Украины пока не знают, насколько лётные составы, технический персонал и аэродромы готовы к работе с этими крайне нежными машинами.

Напомним, что российское политическое руководство уже предупредило коллективный Запад о том, что если F-16 Воздушных сил ВСУ фактически будут базироваться на аэродромах стран НАТО, то их предупредили: удары будут наноситься по аэродромам базирования независимо от их государственной принадлежности. Как вы понимаете, это будет очень серьёзной эскалацией кризиса, который, по-хорошему, нужно экстренно «сворачивать», причём нужно это в первую очередь Украине, а во вторую — Западу.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
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