Символизма и показухи должно быть меньше, реальных действий — больше. Пока что только первое и второе.

Сегодня в Тегеране, столице Ирана, был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Учитывая, что данное событие, кто бы за ним ни стоял, в первую очередь являет собой пощёчину Ирану, поскольку произошло на его территории, которая должна быть неприкосновенна, то Тегеран пообещал отомстить. И чтобы, по всей видимости, ни у кого в этом не было сомнений, над мечетью Джамкаран в городе Кум был поднят красный флаг, символизирующий призыв к мести за подлое убийство.

реклама

Хотя все, кто симпатизируют Ирану и Палестине, уже осудили убийство Исмаила Хании, но пока сложно себе представить, каким образом Тегеран намеревается мстить за это преступление, а самое главное — кому? Одних пустых обвинений Израиля, хоть это и наиболее вероятный заказчик и организатор убийства лидера ХАМАС, недостаточно.

Ясно одно: спокойнее от всех этих событий на Ближнем востоке явно не станет. Необходимо как можно скорее убирать из данного региона дестабилизирующее его американское присутствие, а там уж все причастные и с Израилем разберутся, как посчитают это нужным. Так уж сложилось, что «зуб» на Израиль имеется у всех его соседей, и виноват в этом исключительно он сам.