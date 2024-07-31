Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране после убийства лидера ХАМАС подняли над мечетью красный флаг мести
Символизма и показухи должно быть меньше, реальных действий — больше. Пока что только первое и второе.

Сегодня в Тегеране, столице Ирана, был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Учитывая, что данное событие, кто бы за ним ни стоял, в первую очередь являет собой пощёчину Ирану, поскольку произошло на его территории, которая должна быть неприкосновенна, то Тегеран пообещал отомстить. И чтобы, по всей видимости, ни у кого в этом не было сомнений, над мечетью Джамкаран в городе Кум был поднят красный флаг, символизирующий призыв к мести за подлое убийство.

реклама

Хотя все, кто симпатизируют Ирану и Палестине, уже осудили убийство Исмаила Хании, но пока сложно себе представить, каким образом Тегеран намеревается мстить за это преступление, а самое главное — кому? Одних пустых обвинений Израиля, хоть это и наиболее вероятный заказчик и организатор убийства лидера ХАМАС, недостаточно.

Ясно одно: спокойнее от всех этих событий на Ближнем востоке явно не станет. Необходимо как можно скорее убирать из данного региона дестабилизирующее его американское присутствие, а там уж все причастные и с Израилем разберутся, как посчитают это нужным. Так уж сложилось, что «зуб» на Израиль имеется у всех его соседей, и виноват в этом исключительно он сам.

#политика #боевые действия #израиль #иран #хамас #палестина #сектор газа
1
Показать комментарии (1)
Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину — Bloomberg
Командир «Ахмата» заявил, что Киеву придётся пойти на переговоры с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
15
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
12
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
24
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
8
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
43
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
14
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
15
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
18:56
Пусть платят. У нас в Новосибирске 600 единовременка. В принципе не такие и большие з/п у контрактников если не на передке. На одном патриотизме конечно можно продержаться, но на северах и в столица...
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
greeple
18:50
Бублик новое видео на ютубе нашёл. Значит надо статью на него написать, на чужом труде грех не заработать.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
Михаил Корольчук
18:50
Ага, может быть когда Путин сдохнет, не раньше;))
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
Михаил Бреус
18:47
Да одинаковы 1066 и 588 как были так и остались, где-то быстрее та, где то эта, вопреки мнению, что амд с годами лучшает, походу начиная с паскаля это не актуально для красных. https://youtu.be/PDxX4i...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
KillerOK
18:47
100% А если к этому ещё добавить то, что этот ТруСсыкун через время свои комменты втихаря подтирает, а то и вовсе надцатый раз меняет аккаунт, то смысла вступать с ним в дискуссию вообще нет от слова...
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
lighteon
18:40
Я обычно пукаю, естественный газообмен никто не отменял...
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
VRoman
18:27
Ну пару лет ждать не обязательно. Просто иногда интернет надо открывать и искать хорошие цены. Как раз вчера видел Minisforum Venus UM790 Pro с 7940HS, 32 ГБ памяти и 1 ТВ SSD всего за $450 с налогами...
Блогер Golden Pig Upgrade поставил AMD Radeon 890M и 880M выше мобильных GTX 1650 Ti и 1650
FelsheR-BANz
18:26
Не хрюкай якудза, палишся.
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
Ник Хобо
18:22
Сначала всячески убивали его, выпиливая поддержку для разных устройств, обвешивали рекламой. А теперь, когда все нашли себе что-то, спохватились. Скоро еще наверное и как с браузером будут, при запуск...
Microsoft убирает назойливую рекламу из Skype, рассчитывая привлечь больше пользователей
Алексей Полянский
18:19
Жестко тебе моск промыли)) как же ты живешь без него, хм...
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем