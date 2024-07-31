Полностью электрический девятый Golf должен был выйти в 2027 году.

В 2019 году на рынок вышло восьмое поколение Volkswagen Golf. Несмотря на то, что почти весь технический базис достался новинке от предшественника (включая силовую структуру кузова и платформу MQB), модель была тепло принята публикой. В начале этого года «восьмой» Golf перенёс плановый рестайлинг, который должен был продлить его жизненный цикл до 2027 года, когда на смену ему должен был прийти полностью электрический Golf девятого поколения.

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Однако жизнь, как это часто бывает, внесла свои коррективы. Глобальное замедление спроса на электромобили, начавшееся в прошлом году, заставило многих автопроизводителей, в том числе и Volkswagen, пересмотреть свои планы. В результате было принято решение продлить производство ключевых моделей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и Volkswagen Golf восьмого поколения.

Как сообщает нидерландское издание Top Gear со ссылкой на ответственного за техническое развитие бренда Volkswagen Кая Грюнитца, «восьмой» Golf может остаться на конвейере вплоть до 2035 года, когда в Европе вступит в силу запрет на продажу новых автомобилей с ДВС.

Разумеется, у этого плана есть и резервные варианты. Производство «восьмого» Golf может быть прекращено раньше в случае форс-мажора (например, резкого падения спроса) или введения новых трудновыполнимых требований к автомобилям (например, в области кибербезопасности). Если платформу MQB, на которой построен автомобиль, не удастся за разумные деньги адаптировать к новым требованиям, то от модели придётся отказаться.

Любопытно, что запрет на продажу новых автомобилей с ДВС после 2035 года, который многие воспринимают как нечто неизбежное, на самом деле может быть отложен, смягчён или даже отменён. Замедление спроса на электромобили, которое чиновники и представители автобизнеса, фанатично верящие в скорую победу «электричек», пока что считают досадным недоразумением, может заставить их пересмотреть свои взгляды.

Volkswagen Golf, хотя и утратил в 2022 году статус бестселлера европейского рынка, по-прежнему пользуется стабильным спросом. По данным агентства JATO Dynamics, в первом полугодии 2024 года он занял второе место в списке самых популярных моделей, уступив лишь бюджетному хэтчбеку Dacia Sandero (143 596 против 126 993 проданных автомобилей).

Volkswagen ID.3, электрический хэтчбек, дебютировавший пять лет назад, так и не смог составить Golf достойную конкуренцию. В первом полугодии 2024 года было продано всего 29 136 ID.3. При этом продажи Golf продолжают расти, а ID.3 — падать.