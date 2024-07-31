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События в мире Игнатий Колыско
В России стремительно растут продажи запчастей для китайских автомобилей — владельцы Exeed стали закупаться почти в 10 раз больше
Не менее впечатляющие показатели у Haval (+93%) и Chery (+78%).

На российском рынке автозапчастей наблюдается взрывной рост спроса на комплектующие для китайских автомобилей. Аналитики Авито отмечают, что в первом полугодии 2024 года продажи запчастей для Exeed взлетели почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее впечатляющие показатели у Haval (+93%) и Chery (+78%).

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По словам руководителя бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексея Головина, такая динамика объясняется стремительным ростом доли новых китайских автомобилей на российском рынке, которая, по оценкам экспертов, достигла 60%. Лидерами роста продаж запчастей стали самые популярные сегодня бренды — Haval, Exeed и Chery. В целом в первом полугодии 2024 года запчасти для «китайцев» покупали в 1,8 раза чаще, чем годом ранее.

Несмотря на триумфальное наступление «китайцев», лидерство по доле продаж запчастей сохраняют за собой корейские бренды Kia и Hyundai (4,9%). На втором месте — отечественная Lada (3,2%), на третьем — BMW и Toyota (по 3,1%).

Традиционно наибольшим спросом пользуются кузовные детали (28% продаж), электрооборудование (12%), двигатели и комплектующие к ним (11%), автосвет (9%) и детали подвески (8%). Наиболее заметный рост продаж в первом полугодии продемонстрировали элементы рулевого управления (+32%) и детали системы охлаждения (+20%).

Ещё один важный тренд — рост доли новых запчастей в общем объёме продаж (60% против 57% годом ранее). Россияне всё чаще предпочитают новые комплектующие подержанным. Наиболее заметный рост продаж новых запчастей зафиксирован у Exeed (в 12 раз), Chery (на 93%) и Zotye (на 80%).

Чтобы упростить автолюбителям поиск и выбор необходимых комплектующих, Авито развивает специальные инструменты. Например, в сервисе «Гараж» доступна функция умного подбора запчастей: достаточно указать марку и модель автомобиля, и система отобразит все подходящие предложения.

#автомобили #chery #haval #запчасти #exeed #запчасти для автомобилей
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