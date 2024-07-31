В России седан будет предлагаться в двух богатых комплектациях — Luxury и Flagship.

Geely Preface, крупная четырёхдверка, готовится к выходу на российский рынок. Модель, построенная на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайской компанией Geely совместно с Volvo, по своим габаритам сопоставима с Toyota Camry: длина — 4825 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1469 мм, колёсная база — 2800 мм. Объём багажника составляет 500 литров.

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Российским покупателям Geely Preface будет доступен с бензиновой турбочетвёркой объёмом 2,0 литра мощностью 200 л.с. (325 Нм), семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 секунды. Предусмотрена система выбора режима движения с четырьмя предустановками: Eco, Comfort, Sport и Smart.

В России седан будет предлагаться в двух богатых комплектациях — Luxury и Flagship. Уже базовая версия может похвастаться богатым оснащением: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, датчики света и дождя, кожаный салон, обогрев лобового стекла и форсунок омывателей, подогрев руля и всех сидений, виртуальная приборка на 10,2 дюйма, мультимедиасистема с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма, двухзонный климат-контроль, отдельные воздуховоды для задних пассажиров, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора.

Версия Flagship отличается 18-дюймовыми колёсами чёрного цвета, вентиляцией передних кресел, динамиками, встроенными в подголовник водительского сиденья, а также расширенным набором систем помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по автомагистрали, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения света фар.

Geely Preface дебютировал в Китае в 2020 году под названием Xingrui. Два года спустя модель была модернизирована, а в 2023 году пережила ещё одно, более серьёзное обновление. Именно в таком виде она выходит на российский рынок. Весной этого года продажи Geely Preface стартовали на Ближнем Востоке. Старт продаж в России ожидается в ближайшее время, цены пока не объявлены. Основными конкурентами новинки станут Dongfeng Aeolus Shine Max (от 2 199 000 рублей) и Chery Arrizo 8 (от 2 850 000 рублей).