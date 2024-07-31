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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Пермском крае компания «Пилигрим» наладила серийное производство автодомов под брендом U-Camp
Первая модель получила название «Пермяк».

Как рассказал руководитель отдела продаж компании Владислав Георгиевский, идея бизнеса по производству автодомов возникла в ноябре 2023 года. Предприниматели проанализировали рынок, изучили предложения конкурентов и пришли к выводу, что спрос на автодома значительно превышает предложение: очередь на готовую продукцию составляет от трёх до девяти месяцев. Учитывая, что внутренний туризм в стране стремительно развивается, а президент поставил задачу развивать автотуризм, бизнесмены поняли, что их идея обречена на успех.

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На сегодняшний день компания выпускает одну базовую модель автодома, но уже ведётся разработка второй — внедорожной. Запустить производство помогла государственная финансовая поддержка, полученная через Микрофинансовую компанию Пермского края.

Жилой прицеп «Пермяк» укомплектован всем необходимым для путешествий: водой, отоплением, газом, кухней, спальней, электричеством, солнечными батареями. По словам Владислава Георгиевского, в кемперах установлены ящики для хранения яхтенного типа, которые требуют усилий при открытии, но закрываются одним лёгким движением руки, что гарантирует сохранность вещей в дороге.

Вся электрика — 220 Вольт, как дома. Это значит, что заменить, к примеру, лампочку, можно самостоятельно, не обращаясь в специализированные автомагазины. Кемперы оснащены мощными солнечными батареями и аккумулятором на 100 Ампер.

#инвестиции #производство #сделано в рф #автодома
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