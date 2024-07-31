Более эффективные турбины и генераторы позволят увеличить мощность станции на 13 %.

На заводе «Электросила», входящем в состав «Силовых машин», изготовлен гидрогенератор для модернизации девятого из десяти агрегатов Воткинской ГЭС. Новое оборудование отличается повышенной надёжностью и улучшенными характеристиками. «Силовые машины» также обеспечат шеф-монтаж, монтаж, наладку и пуск гидрогенератора на станции.

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Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС, договор о которой АО «Силовые машины» и ПАО «РусГидро» подписали в 2014 году, предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. На данный момент заменено уже восемь.

Воткинская ГЭС — вторая ступень Камского каскада, в который входят три крупные электростанции: Камская, Воткинская и Нижнекамская ГЭС. Это один из ключевых узлов энергосистемы Уральского региона.

В результате модернизации на Воткинской ГЭС будет полностью обновлено оборудование. Новые, более эффективные турбины и генераторы позволят увеличить мощность станции на 130 МВт, или на 13%, доведя её до 1150 МВт.