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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Ленинградской области состоялся перезапуск простаивавшего из-за санкций деревообрабатывающего предприятия
На работу вернулись 100 сотрудников завода, который простаивал с 2022 года.

Ленинградская область вернула к жизни последнее деревообрабатывающее предприятие, простаивавшее из-за санкций. «ВЛК ИНОК», производитель натуральных деревянных плит для домостроения, после закрытия западных рынков сбыта нашёл новые возможности в России, Турции, Китае и Индии. К концу года компания планирует достичь объёма производства плит в 450 тысяч кв. м, как сообщает администрация Ленобласти.

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«ВЛК ИНОК» работает в Волосово с 2002 года. Изначально предприятие занималось производством обрезных пиломатериалов по европейским технологиям. Спустя десять лет компания стала единственным в России производителем трёхслойных строительных панелей из цельной древесины, применяемых для домостроения. Основным рынком сбыта для «ВЛК ИНОК» была Европа, однако после введения антироссийских санкций в 2022 году производство было приостановлено.

Перезапуск последнего простаивавшего завода в сфере деревообработки сигнализирует о постепенном восстановлении отрасли после кризисного 2022 года, считают эксперты «Ведомостей Северо-Запад». Ожидается дальнейшее развитие всего лесопромышленного комплекса региона.

Санкции привели к простою многих предприятий ЛПК в Леноблaсти: одни столкнулись со сменой иностранных собственников на российских, другие — с потерей рынков сбыта, напоминает заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Санкт-Петербург Александр Дмитриев. «Ситуация изменилась, компании смогли переориентироваться на российский рынок и наладить поставки продукции в дружественные страны Азии, Северной Африки и Ближнего Востока», — отмечает эксперт.

Помимо «ВЛК ИНОК» в простое уходили и другие крупные деревообрабатывающие предприятия региона: «Лузалес», «Мется Свирь», завод IKEA в Тихвине. Однако все они были перезапущены новыми или прежними собственниками. Почти 100 сотрудников завода «ВЛК ИНОК» вернулись к работе.

#производство #сделано в рф
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