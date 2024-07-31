Запрет должен быть бессрочным, пока продолжается СВО и пока не уничтожены все возможности ВСУ наносить ущерб топливной инфраструктуре РФ.

Как вы знаете, вооружённые силы Украины периодически осуществляют беспилотные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В качестве возмездия, в назидание за данные акты террора, на которые у ВСУ нет права, поскольку территория России за исключением новых регионов не является зоной конфликта, Украина теряет энергосистему, заводы, порты и прочие жизненно важные отрасли. Что до ударов по НПЗ, то хоть они не оказывают практически никакого влияния на повседневную жизнь в РФ, но сами заводы после этого нуждаются в ремонте. Как итог, возникает локальный дефицит топлива, покрываемый поставками из других регионов.

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Соответственно, проседает экспорт бензина, поскольку нефтеперерабатывающие заводы обязали сначала полностью и с избытком насыщать внутренний рынок и только после этого думать об экспорте. Время от времени правительству приходится вводить тотальный запретт на экспорт топлива, и вот, сегодня первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что кабмин принял решение о введении запрета на экспорт бензина с сентября по октябрь текущего года.

По словам Сорокина, ограничения на экспорт бензина в августе были наложены ранее. Что до дизельного топлива, то ограничивать его экспорт пока не требуется.

Отметим, что несмотря на террористические действия вооружённых сил Украины в отношении российской топливной инфраструктуры, а также на колоссальное потребление дизеля в зоне специальной военной операции, ощутимого дефицита топлива в России по факту нет.