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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Тегеране убит лидер движения ХАМАС
Судя по всему, израильская рука до него таки дотянулась.

Как сообщили ближневосточные СМИ, а затем подтвердили внешнеполитические ведомства различных государств, сегодня ночью был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС (глава Политбюро организации) Исмаил Хания. Пока что обстоятельства произошедшего неясны, но если руководствоваться базовым принципом следствия «cui bono» («кому выгодно»), то за убийством столь высокопоставленного руководителя ХАМАС стоят спецслужбы государства, в недавнем прошлом сильно пострадавшего от действий данного радикального движения.

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Понятно, что мы говорим об Израиле, однако на данный момент это лишь домыслы, пусть и максимально логичные и приближенные к реальности. Особенно важно, что убийство произошло в Тегеране — столице Ирана. Проще говоря, некие системные или внесистемные акторы смогли осуществить политическое убийство в чужой стране, которая якобы надёжно экранирована от подобных действий. Здесь политическому руководству Ирана следует хорошенько задуматься, что происходит с системой безопасности в государстве: сначала загадочная и труднообъяснимая по всем параметрам гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, теперь это.

Российское внешнеполитическое ведомство уже осудило убийство Хании, заявив, что те, кто совершили данное преступление, прекрасно понимали, что оно может повлечь за собой «опасные последствия для всего региона».

МИД РФ выразил уверенность в том, что теперь какие бы то ни было переговоры, да и просто контакты между ХАМАС и Израилем по вопросу урегулирования израиле-палестинского кризиса будут если не невозможны, то крайне затруднены.

#россия #политика #боевые действия #израиль #иран #хамас #палестина #сектор газа
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