Следом должны были пойти и крылатые ракеты, но в последний момент пуск ракет почему-то был отменён.

Как и предсказывали украинские СМИ, ВС РФ завершили подготовку к нанесению массированного удара по военным (и двойного назначения) объектам на территории Украины. Сегодня ночью в течение нескольких часов по всей стране кружили дроны-камикадзе «Герань-2», играющие роль эшелона прорыва противовоздушной обороны перед заходом основных средств поражения — в данном случае крылатых ракет воздушного и морского базирования.

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Собственно, всё должно было идти по этому плану, и мониторинговые ресурсы сообщали о взлёте российских стратегических бомбардировщиков и выходе подводных лодок-носителей «Калибров» на пусковые рубежи в Чёрном море, но в последний момент что-то произошло и за массированной атакой «Гераней» не последовал ракетный удар.

Не берёмся судить, что произошло, возможно, резкая неспрогнозированная смена погоды, в результате чего ракетный удар пришлось отменить. Ясно одно: украинские власти уже нарекли ночной удар беспилотниками одним из самых (если не самым) масштабных за всё время конфликта.

Согласно статистике украинской стороны, в ударе участвовали 89 дронов-камикадзе «Герань-2», и якобы все до последнего из них были сбиты средствами противовоздушной обороны. Честное слово, мы не понимаем, зачем официальный Киев при таких фантастических результатах постоянно требует от коллективного Запада всё больше ПВО, но в данном случае мы дадим Украине преимущество сомнения и согласимся, что перехватить удалось как минимум большую часть дронов. Поскольку никаких доказательств обратного в Сети нет. Собственно, для того эти дроны-то и запускаются — чтобы истощить ПВО перед реальным массированным уже ракетным ударом. Что до ракетного удара, очевидно, что в итоге он всё-таки случится.