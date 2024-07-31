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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил
Потому что по-хорошему кое-кто уже не понимает.

Пару месяцев назад в России начались учения нестратегических ядерных сил. Нестратегические, напомним, это те, которые не попадают (не попадали) под действие договора о сокращении стратегических вооружений. Данные учения являются ответом на невменяемую внешнюю политику коллективного Запада, ищущего бесконечной эскалации, и призваны хоть как-то — через страх тотальной аннигиляции — остудить пыл людей, потерявших все возможные берега.

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Два этапа учений уже прошли, сегодня начался этап третий. В его рамках будут отрабатываться вопросы подготовки ВС РФ к боевому применению ядерного оружия вышеуказанного класса. Речь идёт об учебном применении учебных специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», а также о снаряжении авиации ВКС России средствами поражения со специальными боевыми частями. Специальные в данном случае — это ядерные. Вернее, имитация ядерных — с соответствующей массой.

В третьем этапе учений нестратегических ядерных сил задействованы личные составы ракетных соединений Южного и Центрального военных округов.

#россия #политика #ядерное оружие
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