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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Израиль нанёс удар по столице Ливана
Якобы по зданию, в котором находился один из командиров движения «Хезболла».

Продолжая пользоваться протекцией со стороны Соединённых Штатов Америки, в которых заседает колоссальное сионистское лобби, Израиль позволяет себе действия, за которые на него, по хорошему, нужно накладывать официальные санкции Совбеза ООН, а также назначать военный трибунал его руководству. Сегодня, буквально пару часов назад Израиль нанес удар по столице Ливана — городу Бейрут — по зданию, в котором, по данным израильской разведки, якобы находился один из высокопоставленных командиров движения «Хезболла».

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Ранее Израиль обвинил «Хезболлу» в обстреле Голанских высот, которые в своё время были аннексированы Израилем, а международным сообществом признаются как территория Сирии. В рамках этого обстрела погибли граждане Израиля, за которых официальный Иерусалим решил отомстить, заявив, что «Хезболла» в своих действиях «пересекла красную линию».

Почему вооружённые силы Израиля считают себя в праве наносить удары по столице другого государства, причём в будний день, когда вокруг полно людей, и ещё неизвестно, сколько из них пострадали и/или погибли, вопрос, как вы понимаете, риторический. Потому что Израиль верит в то, что отвечать ему ни за что не придётся. Впрочем, рука США отнюдь не так длинна, как хотелось бы верить Иерусалиму, и в конечном счёте может статься так, что вопрос израиле-палестинского конфликта будет разрешён в пользу Палестины.

#боевые действия #израиль #психиатрия #ливан #«хезболла»
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