Тебя. Кто. Спрашивать. Вообще. Будет. А!?

История Германии такова, что ей в целом и её политическому руководству нужно всегда её помнить и никогда не позволять себе резких заявлений в отношении России, параллельно не перебивая представителей России, как бы она ни называлась и как бы ни называлась должность её главы государства. Потому что нет срока давности и прощения за преступления, совершённые Германией в XX веке на территории России/СССР.

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Тем не менее, действующие немецкие политические функционеры по причине отсутствия дипломатической подготовки, отсутствия базового образования и искажённого знания истории своей собственной страны позволяют себе делать комментарии, от которых у былых лидеров ФРГ должна стыть кровь в жилах

В частности, глава МИД Германии Анналена Бербок сегодня решила в очередной раз повторить невменяемый европейский «нарратив» о том, что России ни в коем случае нельзя дать одержать победу на Украине, потому что Украина, дескать, является единственным заслоном между Россией и Европой, и после неё РФ обязательно пойдёт дальше. По мнению Бербок, такое развитие событий станет «колоссальным риском» для Европы.

Мы сейчас не будем рассуждать на тему того, что такое отношение коллективного Запада к Украине — как к собственному щиту и антироссийскому тарану — аморально по определению, а просто отметим, что Германию никто в этом мире спрашивать не будет, нравится ей какой-то геополитический расклад или нет. Страна до сих пор является оккупированной иностранными войсками, не обладает государственным суверенитетом и, как следствие, правом проводить самостоятельную политику. Изменить это можно, но для этого в Германии к власти должны прийти не слизняки, а люди с мощным стержнем, которые вежливо (пока вежливо) попросят США вывести свои войска из ФРГ. Дальше можно будет и из ЕС выйти, который уже достаточно сдержал немецкое развитие.