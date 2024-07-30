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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Германии призвала не допустить победы России на Украине
Тебя. Кто. Спрашивать. Вообще. Будет. А!?

История Германии такова, что ей в целом и её политическому руководству нужно всегда её помнить и никогда не позволять себе резких заявлений в отношении России, параллельно не перебивая представителей России, как бы она ни называлась и как бы ни называлась должность её главы государства. Потому что нет срока давности и прощения за преступления, совершённые Германией в XX веке на территории России/СССР.

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Тем не менее, действующие немецкие политические функционеры по причине отсутствия дипломатической подготовки, отсутствия базового образования и искажённого знания истории своей собственной страны позволяют себе делать комментарии, от которых у былых лидеров ФРГ должна стыть кровь в жилах

В частности, глава МИД Германии Анналена Бербок сегодня решила в очередной раз повторить невменяемый европейский «нарратив» о том, что России ни в коем случае нельзя дать одержать победу на Украине, потому что Украина, дескать, является единственным заслоном между Россией и Европой, и после неё РФ обязательно пойдёт дальше. По мнению Бербок, такое развитие событий станет «колоссальным риском» для Европы.

Мы сейчас не будем рассуждать на тему того, что такое отношение коллективного Запада к Украине — как к собственному щиту и антироссийскому тарану — аморально по определению, а просто отметим, что Германию никто в этом мире спрашивать не будет, нравится ей какой-то геополитический расклад или нет. Страна до сих пор является оккупированной иностранными войсками, не обладает государственным суверенитетом и, как следствие, правом проводить самостоятельную политику. Изменить это можно, но для этого в Германии к власти должны прийти не слизняки, а люди с мощным стержнем, которые вежливо (пока вежливо) попросят США вывести свои войска из ФРГ. Дальше можно будет и из ЕС выйти, который уже достаточно сдержал немецкое развитие.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #германия #психиатрия
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John Doe
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Да ты тоже тратишь время на этого овоща. Забей. Хотя, поджигать его пукан иногда интересно
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Все верно, красные карты как были днищем для амуде фанатиков, так им и остались
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Nvidia&Intel Hater
21:49
Просто он не в курсе .кто этот покемон Clamwult,он же Тармент ,Коссак и куча еще ников
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Константин Бородаенко
21:48
Сбой развязал им руки, они теперь могут и наверное сделают ограничение доступа к ядру, как у яблок. Просто в своё время их ЕС заставил предоставить полноценный доступ к ядру.
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John Doe
21:48
Да наивный он
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John Doe
21:47
После твоих " нет разницы между 40 и 70 ФПС" вообще закатайся. Больше никогда не пиши про "длсс не мылит". Ты слепой как крот и тупой, как валенок.
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Alpha_SKILL_Tapochek
21:45
То есть у них совсем нет usb-a разъёма? Даже у 64-гб версии?
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Nvidia&Intel Hater
21:45
я вкратце описал ему,что это за тело
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
32Влад32
21:44
А ху-ху не хо-хо? Украина возможно вернется в свои границы 17 века. А добрая Россия не станет добивать её, требую репарации за ущеб нашей стране.
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
John Doe
21:44
Ты сейчас оправдываешься перед очередным неадекватом. Это тело давно говно на всех льёт, но в итоге сам обсирается.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
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