Китайцы знают толк в разработке лития, это факт.

Крупнейшее в России Колмогорское литиевое месторождение, запасы которого составляют почти четверть от общероссийских, готовится к активной разработке. Компания «Полярный литий» (СП «Росатома» и «Норникеля»), владеющая лицензией на разведку и добычу, пригласила китайскую MCC International Incorporation Ltd для проведения предпроектных работ.

реклама

Китайским специалистам предстоит изучить свойства руды, разработать технологию её обогащения и переработки, а также рассчитать характеристики оборудования для будущей обогатительной фабрики и химико-металлургического завода.

Как отметил генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов, компания намерена создать в России литиевую отрасль полного цикла — «от рудника до электромобиля». Уже к 2030 году в Мурманской области планируется построить рудник, обогатительную фабрику мощностью 2 млн тонн руды в год и перерабатывающий завод, способный выпускать 45 тыс. тонн гидроксида и карбоната лития ежегодно.

Ожидается, что запасов месторождения при планируемых объемах добычи хватит на 40 лет. Однако, остается открытым вопрос: какие ещё партнерства будут задействованы для реализации этого амбициозного проекта и настолько ли важно прибегать к помощи зарубежных компаний.