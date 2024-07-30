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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Полярный литий» пригласил китайскую компанию для подготовки к запуску литиевого рудника и обогатительной фабрики
Китайцы знают толк в разработке лития, это факт.

Крупнейшее в России Колмогорское литиевое месторождение, запасы которого составляют почти четверть от общероссийских, готовится к активной разработке. Компания «Полярный литий» (СП «Росатома» и «Норникеля»), владеющая лицензией на разведку и добычу, пригласила китайскую MCC International Incorporation Ltd для проведения предпроектных работ.

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Китайским специалистам предстоит изучить свойства руды, разработать технологию её обогащения и переработки, а также рассчитать характеристики оборудования для будущей обогатительной фабрики и химико-металлургического завода.

Как отметил генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов, компания намерена создать в России литиевую отрасль полного цикла — «от рудника до электромобиля». Уже к 2030 году в Мурманской области планируется построить рудник, обогатительную фабрику мощностью 2 млн тонн руды в год и перерабатывающий завод, способный выпускать 45 тыс. тонн гидроксида и карбоната лития ежегодно.

Ожидается, что запасов месторождения при планируемых объемах добычи хватит на 40 лет. Однако, остается открытым вопрос: какие ещё партнерства будут задействованы для реализации этого амбициозного проекта и настолько ли важно прибегать к помощи зарубежных компаний.

#производство #сделано в рф #литий
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