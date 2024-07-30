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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Протон-ПМ» готовится к запуску современного производства ракетных двигателей РД-191
В эксплуатацию объект планируется ввести до конца 2024 года.

АО «Протон-ПМ» получило «зелёный свет» от Главгосэкспертизы России на запуск современного комплекса по производству ракетных двигателей РД-191. Новое производство разместится в корпусе 82 в микрорайоне Новые Ляды, где уже завершаются пусконаладочные работы. В эксплуатацию объект планируется ввести до конца 2024 года.

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Полученное в июле положительное заключение Главгосэкспертизы подтверждает соответствие проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механообрабатывающего производства двигателя РД-191» всем современным требованиям. В новом корпусе будут располагаться комплекс электрохимических покрытий, механообрабатывающий и механосборочный цеха, а также участок окончательной сборки двигателей.

По словам директора АО «Протон-ПМ» Ивана Краснова, в ходе реконструкции была проведена оптимизация организации производственного процесса, а также учтены задачи импортозамещения и повышения эффективности использования оборудования.

Уже сейчас в корпусе 82 завершается монтаж автоматизированного склада для хранения инструмента и оснастки. Поступили мебель для сборки агрегатов, стеллажи для деталей и документации. Специалисты приступили к пусконаладке двух вакуумно-термических печей, предназначенных для термообработки и пайки. В ближайшее время планируется запуск первой линии гальванической обработки крупногабаритных узлов и агрегатов, стенда гидроиспытаний и высокотемпературного газового стенда. Активно ведутся пусконаладочные работы шести пятиосевых токарно-фрезерных центров, которые значительно расширят механообрабатывающие возможности предприятия.

Внедрение нового производственного комплекса позволит «Протон-ПМ» укрепить свои позиции в ракетно-космической отрасли и обеспечить выпуск высокотехнологичной продукции.

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