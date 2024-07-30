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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белоусов рассказал, сколько FPV-дронов в России ежедневно поставляется в войска
Колоссальное количество.

Дроны (беспилотники) — это данность текущего украинского кризиса. Эту данность из боевых действий не вычеркнешь, к ней надо адаптироваться и её необходимо возглавлять. Наиболее активно сейчас применяются FPV дроны, экипируемые гранатами или же «морковками» (выстрелами от РПГ-7), и, как вы понимаете, учитывая масштаб текущего конфликта, дронов требуется огромное количество.

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Сейчас в российские войска ежесуточно поступают порядка четырёх тысяч FPV дронов. Соответствующей информацией поделился министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочей поездки по войскам Московского военного округа.

Чего Белоусов, впрочем, не отметил, так это степени локализации производства FPV-дронов в России. Несколько месяцев назад Белоусов, тогда занимавший должность первого зампреда Правительства России, отчитывался перед президентом Владимиром Путиным о том, что уровень локализации производства БПЛА в России катастрофически, можно даже сказать, опасно низкий, и что внутри страны не производятся даже такие элементарные вещи, как миниатюрные электродвигатели, не говоря уже о платах управления.

Сдвинулось ли за эти месяцы дело локализации производства дронов с мёртвой точки, пока не вполне ясно, но, учитывая растущие объёмы выпуска, можно предположить, что да — сдвинулось.

#россия #украина #политика #боевые действия #промышленность #беспилотники #дроны #fpv-дроны
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