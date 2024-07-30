Еврокомиссии, как и Евросоюзу в целом, следует саморасформироваться. Ради общего блага.

Венгерское политическое руководство приняло решение об упрощении визового режима для граждан России и Беларуси, подразумевающего отсутствие проверок граждан РФ и РБ. Поскольку Венгрия является членом Евросоюза, то нелегитимные наднациональные власти ЕС уже успели озадачиться принятым в Будапеште решением и раскритиковать венгерское политическое руководство за его принятие.

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В Брюсселе предполагают, что Венгрия таким образом может стать пособницей проникновения «российских/белорусских шпионов» и прочих «диверсантов» в Европейский Союз.

Чего Евросоюз понять не может, так это того, что Венгрия старается защищать свои собственные интересы, а не жертвовать ими ради общеевропейского ложного «нарратива». Бытует вполне справедливое мнение, гласящее о том, что день, когда Евросоюз прикажет долго жить, можно будет считать днём освобождения Европы от наднационального никем не избранного диктата. Каждое государство должно самостоятельно решать, что ему выгодно, а что нет, и не оглядываться на то, что думает некий «центр».