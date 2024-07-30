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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ростех» заявил о наращивании производства авиационных бомб всех калибров
Раз по-хорошему не получается, по-плохому всегда успеется.

Несмотря на то, что в Киеве и на Западе всё чаще можно слышать призывы к переговорам, обстановка складывается таким образом, что целей специальной военной операции России придётся достигать по-плохому — полностью военным способом. Заключить мир Украине, очевидно, не позволят, слишком уж это удобная схема отмывания западных денег, ну а на неадекватных условиях Киева Россия завершать этот конфликт, понятное дело, не станет. Что ж, Украина свой выбор сделала, и у России есть все возможности, чтобы в любом случае добиться поставленных задач.

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А чтобы в этом не было ни у кого сомнений, сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о наращивании производства предприятиями корпорации авиационных бомб всех калибров. Как отметил Чемезов, бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции превосходно показали себя в зоне специальной военной операции, поэтому новые выпускаемые бомбы будут оснащаться этими приспособлениями по умолчанию.

Наиболее активно в зоне боевых действий применяются авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. С недавних пор для поражения особо «жирных» целей стали применять ФАБ-3000, производство которых было возобновлено в начале этого года.

Частично смысл данного диалога между Путиным и Чемезовым заключался в том, чтобы спонсоры Украины осознали реальность и поняли, что Россия не отступится от своих целей, поскольку имеет все ресурсы для их достижения.

#россия #украина #политика #боевые действия #промышленность #«ростех»
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