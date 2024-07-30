От прогресса не уйдёшь.

Цифровой рубль как третий официальный способ хранения и использования денежных средств, разрабатывается не один год и сейчас проходит тестирование в рамках пилотного проекта. По всей видимости, испытания проходят успешно, поскольку сегодня глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность начала массового внедрения цифрового рубля уже с июня следующего года.

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Как отметила Набиуллина, процесс будет идти постепенно, но начало ему будет положено, по плану, со следующего лета. В перспективе, как рассчитывают в ЦБ, цифровой рубль станет для россиян таким же привычным средством платежа, как нынешний безнал.

В теории, у цифрового рубля два основных преимущества перед тем же безналом. Во-первых, это отвязка от посредника в лице банка: учётная запись пользователя цифровых рублей будет содержаться напрямую в ЦБ, а сторонний банк будет заниматься исключительно тем, чем и должен заниматься — кредитованием экономики. Во-вторых, возможность отслеживания происхождения цифровых рублей и всю цепочку его передачи. Проще говоря, цифровой рубль станет идеальным антикоррупционным средством и, очевидно, первым делом будет внедряться во всём, что связано с государственными закупками.