Президент Финляндии считает людей за рыбок Гуппи.

Политические функционеры стран коллективного Запада и государств, по недоразумению себя к нему причисляющих, похожи в одном: все они считают граждан своих стран рыбками Гуппи без долговременной (да и какой бы то ни было вообще) памяти. Казалось бы, совсем недавно президент Финляндии Александр Стубб, занимающий крайне антироссийскую позицию, которая и так уже стоила Финляндии потери российского рынка, потери экономического потенциала и, вероятнее всего, в перспективе потери своего статуса экономически развитой страны, заявлял о том, что большая война между Европой и Россией гораздо ближе, чем многим кажется, и что к этому надо готовиться. Теперь же тот же самый президент Финляндии заявляет, что конфликт на Украине дошёл до той стадии, когда пора начинать подготовку к проведению переговоров для его урегулирования.

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По мнению Стубба, сейчас самый подходящий для переговоров момент, поскольку Украина якобы находится в самом выигрышном положении за последние два месяца. Мы не знаем, где президент Финляндии узрел выигрышное положение Украины — возможно, в европейских «СМИ», у которых своя, альтернативная реальность — но призыв в целом правильный: переговоры и мирное урегулирование необходимы, причём необходимы в первую и последнюю очередь самой Украине. Коллективному Западу они тоже не помешают, поскольку позволят компаниям под любым предлогом вернуться на российский бездарно утраченный рынок, который им так нужен и за который они держались мёртвой хваткой все эти десятилетия.

Чтобы не разгонять внутри западного общества «зраду», Стубб дополнительно отметил, что начало переговоров вовсе не означает, что одна из сторон (подразумевается, естественно, Украина) обязательно должна идти на уступки.

Напомним, что условия РФ для мирного урегулирования этого кризиса озвучены, и лучших условий для Украины не будет никаким образом: признание территориальных реалий, тотальная демилитаризация Украины, снос её супрематистской идеологии, поразившей практически всё военное и политическое управление страны, безоговорочная и бессрочная нейтрализация. От Запада потребуется в обязательном порядке снять с России все наложенные на неё незаконные односторонние рестрикции («санкции») — это одно из озвученных российским руководством условий для восстановления отношений с ЕС и США. И всё это придётся выполнить, потому что альтернативы нет.