Цветочный сад продолжает пополняться новыми образцами.

Украинский конфликт стал в том числе и войной беспилотников. Ничего нового мы этим не скажем, а просто отметим, что сейчас и Россия, и Украина при беспрецедентной поддержке коллективного Запада (у самой Украины таких возможностей не было и нет) активно испытывают и применяют новые виды беспилотных летательных аппаратов разного предназначения.

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Около недели назад в ходе удара ВС РФ по военным объектам в Киеве применялись некие новые дроны российского производства, окрашенные в чёрный цвет и летевшие гораздо ниже стандартных «Гераней-2». И вот, сегодня в тематических группах в социальных сетях стали появляться изображения этих дронов и даже их название — «Гербера».

Предназначение «Герберы» — это работа в качестве ложной цели и, тем самым, истощение систем противовоздушной обороны. Своего рода дешёвый «расходник», который при необходимости также подразумевает работу в составе «роя».

Отмечается, что «Гербера» разработана ОКБ им. Н. Ф. Гастелло и сейчас начинает активно применяться в ходе специальной военной операции на Украине.