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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Чили ведётся строительство самого большого в мире телескопа — есть захватывающие фото
Вес главного зеркала достигает 200 тонн.

На горе Серро Армасонес в чилийской пустыне Атакама продолжается строительство самого большого в мире телескопа — Чрезвычайно Большого Телескопа (Extremely Large Telescope, сокращённо — ELT), принадлежащего Европейской южной обсерватории (ESO). На свежих фотографиях, сделанных на строительной площадке в июне 2024 года, видно, что купол телескопа уже практически смонтирован и покрыт защитным внешним слоем.

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Этот слой служит теплоизоляционным барьером и обеспечивает защиту от непогоды, что крайне важно в суровых условиях пустыни Атакама. Часть купола будет составлена из больших раздвижных дверей, которые будут закрыты днем и открываться ночью, предоставляя телескопу доступ к небу.

В июне началась сборка балочной конструкции для раздвижных дверей, а также опорной конструкции в центре купола, на которой будет размещено главное зеркало ELT диаметром 39 метров (M1). Это гигантское зеркало, вес которого достигает 200 тонн, будет состоять из 798 отдельных шестиугольных сегментов, что делает его самым большим сегментированным зеркалом, когда-либо построенным для телескопа.

На фото хорошо заметны строительные краны и техника на фоне купола, что дает представление о грандиозных размерах ELT.

Помимо главного зеркала M1, у ELT будет еще четыре вспомогательных зеркала — M2, M3, M4 и M5, — каждое из которых имеет различную форму, размер и предназначение. Вместе они будут работать как единая оптическая система, обеспечивая непревзойденную четкость и глубину наблюдений.

Зеркало M2 будет подвешено над M1, отражая собранный им свет на третичное зеркало M3. Отверстие в центре решетчатой конструкции предназначено для центральной башни, в которой будут размещены зеркала M3, M4 и M5.

Ожидается, что ELT увидит «первый свет» в 2028 году. С его помощью астрономы планируют искать экзопланеты, похожие на Землю, в поиске признаков жизни за пределами нашей Солнечной системы.

#космос #наука #телескопы
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