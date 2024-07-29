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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Словакия пригрозила Украине прекращением поставок дизельного топлива, если та не возобновит транзит нефти из РФ
Украина продолжает терять поддержку в мире.

На Украине сейчас происходит то, что и должно происходить, если на должности политического руководства страны набрать людей с улицы, ранее даже близко не связанных с управлением, не говоря уже про дипломатию. Как итог, официальный Киев, власти которого продолжают вести себя так, будто на дворе март 2022 года и все Украине всё должны просто потому, что она доигралась до состояния вооружённого конфликта с Россией, стремительно теряет друзей среди всех непосредственных соседей.

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Связано это, как вы понимаете, исключительно с истерическим, инфантильным поведением киевского политического руководства. Перекрыв нефтепровод «Дружба» в отместку за миротворческую миссию Венгрии, Киев типично для себя не подумал, что от этого акта агрессии, за который вообще-то принято отвечать, пострадает не только Венгрия, но и, например, Словакия, сильно зависящая от поставок российской нефти.

Поскольку взывать к сознанию киевское политическое руководство приблизительно полностью бесполезно, Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо пригрозила Украине прекращением поставок дизельного топлива в случае, если транзит нефти из России через Украину не будет восстановлен.

Не откроем секрет, если скажем, что Украина критически зависит от соседей и коллективного Запада не только в вопросе поставок вооружений и финансирования государства в целом, но и в вопросе снабжения горюче-смазочными материалами. Безусловно, снабжение Украины топливом — это прямое участие в затягивании текущего вооружённого кризиса, потому что без топлива никакие боевые действия невозможны, но давайте смотреть правде в глаза: все, кто могут и не участвуют в этом конфликте напрямую, те на нём зарабатывают.

#россия #украина #политика #экономика #психиатрия #энергетика #нефть #словакия
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