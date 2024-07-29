Сотни миллионов батареек в год, если чуть точнее.

Хотя в мире развивается именно что тренд на производство аккумуляторов, старые-добрые щелочные батарейки всё ещё необходимы: для пультов, различных датчиков, портативных радиоприёмников, детских игрушек и тому подобного. Поскольку страны коллективного Запада добровольно-принудительно отрезали себя от российского рынка, то России не осталось ничего другого, как обеспечивать технологическую безопасность (технологический суверенитет, осуществлять импортозамещение) и в этой сфере.

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Ещё в 2022 году было подписано соглашение о строительстве в Краснодарском крае завода по производству щелочных батареек, и вот, сегодня стало известно, что процесс на половине пути к завершению: уже построена площадка, закуплено оборудование.

По плану, предприятие планируют запустить в 2026 году. Производственная мощность составит 500 батареек типоразмеров «АА» и «ААА» в минуту или свыше 230 миллионов в год с учётом работы в одну смену.

Сейчас в России, по статистике, наблюдается дефицит батареек и резкое падение их качества по причине дешёвого китайского импорта. По замыслу, вышеуказанное предприятие решит эту проблему.