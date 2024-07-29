А ведь когда-то именно здесь была промышленная революция.

Как вы прекрасно знаете, Британия уже давным-давно не глобальная империя, да и ни по одному из параметров она даже в категорию великих держав больше не входит: слишком сильно она зависит от чужой (американской) политической воли и не имеет никаких реальных собственных интересов. Теперь же выяснилось, что по одному из ключевых параметров, которые сделали коллективный Запад богатым и могущественным — промышленное производство — Британия тоже сдаёт, причём с бешеной скоростью.

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Согласно статистике, которую приводит газета The Times, в результате изменений в глобальной экономике Британия вылетела из десятки промышленных держав, опустившись на 12-ю позицию в рейтинге, то есть, сразу на четыре места по сравнению с предыдущим периодом. Россия при этом находилась на 8 позиции аналогичного рейтинга, что связывается с ростом оборонного производства в связи со специальной военной операцией.

При этом необходимо отметить, что газета указывает статистику за 2022 год, когда стремительный передел мира, незаконные антироссийские рестрикции и раскочегаривание российского оборонно-промышленного комплекса вкупе с общей индустриализацией страны только начались. С тех пор изменение для Британии могло быть только в худшую сторону.

Выглядит это всё крайне печально для бывшей империи, над которой не заходило Солнце, ведь, как мы помним из уроков истории, именно в Англии произошла промышленная революция, которая и позволила стране впоследствии преобразоваться в глобальную империю. Сейчас Британия — это лишь бледная тень самой себя, которая, впрочем, продолжает мнить себя львом среди антилоп.