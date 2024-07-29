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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Депутат Рады призвал к скорейшему началу переговоров с РФ
Иначе будет беда.

Любой вооружённый конфликт рано или поздно, так или иначе заканчивается переговорами. Не будет исключением и украинский кризис, который затянулся на 2,5 года исключительно по причине отсутствия у Украины суверенитета и колоссального вливания коллективным Западом средств и вооружений для поддержания государственных систем и вооружённых сил Украины.

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Переговоры нужны в первую и в последнюю очередь самой Украине, и вот, к этому выводу потихоньку приходят отдельные депутаты Верховной Рады. Так, нардеп Артём Дмитрук заявил о необходимости скорейшего начала переговоров с Россией, потому что альтернатива страшная — всеобъемлющий конец Украины.

По словам Дмитрука, можно, конечно, продолжать «воевать, воевать и воевать», но итогом этой политики станет то, что «мы закончимся и нас вообще не будет». Как отметил депутат, он выступает исключительно за окончание войны, и это окончание уже можно будет считать победой по причине остановки гибели людей.

Дмитрук призывает начать переговоры как можно скорее, поскольку сам переговорный процесс будет крайне тяжёлым и долгим, и нужно хотя бы побыстрее положить этому процессу начало.

Напоминаем, что условия России для урегулирования украинского кризиса известны: признание территориальных реалий, демилитаризация и денацификация Украины вкупе с её полной нейтрализацией. Лучших условия для Киева уже не будет, и принимать придётся то, что предлагают. От Запада же потребуется полностью снять с России все незаконные рестрикции («санкции»). Полагаем, выплата репараций и компенсаций за поставки Украине оружия и за нанесённый рестрикциями ущерб тоже будут обсуждаться, и взымать их с Запада тоже обязательно надо. Чтобы впредь неповадно было.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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