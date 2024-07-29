Может, надо было думать и не уходить?

Пивоваренная компания Heineken в своё время с большим удовольствием зашла на российский рынок, на котором на протяжении десятилетий активно развивалась. Затем случился 2022 год, вал незаконных односторонних антироссийских рестрикций коллективного Запада, вызванные ими проблемы с оплатой товаров и услуг, а также чудовищное, беспрецедентное давление Запада на свои коммерческие фирмы с целью их выхода с российского рынка ради создания внутри РФ гражданских волнений.

реклама

План, как вы прекрасно знаете, не сработал, поскольку огромный платёжеспособный российский рынок — он как свято место: пуст быть не может. В итоге всех, кто поджав хвосты убежали с российского рынка, заменили отечественные компании и бизнесмены из дружественных стран. Проще говоря, тотальный просчёт западных аналитиков, и расплачиваться за него приходится тем, кому не хватило духу поставить своё политическое руководство на место — коммерческим компаниям, покинувшим российский рынок и теперь терпящим от этого серьёзные убытки.

Летом прошлого года нидерландская компания Heineken продала свой бизнес в России за символическую сумму, а сегодня из её финансового отчёта стало известно, что её доходы внезапно стали ниже расходов. Иными словами, за первое полугодие 2024 года зафиксирован чистый убыток, равный 95 миллионам евро. Для сравнения, первое полугодие 2023 года Heineken завершила с чистой прибылью в 1,16 млрд евро.

Безусловно, компания не упоминает, что это связано с её выходом с российского рынка, поскольку в таком случае она будет выглядеть очень глупо перед акционерами и инвесторами. Руководство Heineken списало сложившуюся действительность на ослабление позиций компании в Китае, вызванное снижением потребительского спроса в Китае на пиво её производства.

Как мы уже неоднократно отмечали, можно сколько угодно рассказывать своим СМИ про «незначительность» российского рынка, про его 2-процентную долю в общем товарообороте, однако в этих случаях фирмы всегда упускают одну немаловажную деталь: их бизнес и так был минимально прибыльным, а отрезание себя от огромного и платёжеспособного рынка — это решение, глупость которого ещё предстоит оценить по достоинству.