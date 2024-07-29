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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
Причём, из бюджета возьму только чуть более трети от общей суммы — 730 млрд рублей.

С целью достижения технологического суверенитета и лидерства России в сфере энергетики был запущен новый масштабный национальный проект. Как следует из презентации проекта, с которой ознакомились журналисты российских СМИ, на его реализацию до 2030 года планируется выделить 2,14 трлн рублей. При этом доля бюджетных средств составит чуть более трети от общей суммы — 730 млрд рублей, остальные средства поступят из внебюджетных источников.

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Нацпроект охватит широкий спектр направлений – от развития новых атомных и термоядерных технологий до производства оборудования для нефтегазовой отрасли, СПГ, электроэнергетики, солнечной и ветроэнергетики. Отдельное внимание будет уделено системам накопления энергии. В общей сложности в рамках нацпроекта планируется реализовать десять федеральных проектов, каждый из которых нацелен на решение конкретных задач в рамках отдельных отраслей ТЭК.

Предполагается, что реализация нацпроекта позволит значительно увеличить выпуск оборудования для ТЭК. По прогнозам, в 2030 году объём производства в денежном выражении достигнет 2,8 трлн рублей против 1,3 трлн в 2023 году. Кроме того, будет разработано и внедрено около 390 ключевых технологий и единиц оборудования, создано более 100 новых производств и порядка 5000 рабочих мест.

В числе ключевых целей нацпроекта — повышение уровня импортозамещения. Так, в нефтегазовой отрасли, включая нефтепереработку и нефтехимию, этот показатель должен вырасти с нынешних 65% до 90%. В производстве СПГ — с 40% до 80%, в электроэнергетике — с 72% до 90%. Что касается новых атомных технологий, то уровень лидерства России в этой области, по оценкам авторов проекта, должен вырасти с 52% до 72% в консервативном сценарии и до 95% — в базовом.

В настоящее время параметры финансового обеспечения и структура нацпроекта продолжают прорабатываться, сообщил СМИ представитель пресс-службы Минфина. В свою очередь в аппарате вице-премьера Александра Новака подтвердили, что проект находится в работе.

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