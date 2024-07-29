Но долговая нагрузка предприятия остаётся высокой.

«Уралкалий» объявил о значительном росте чистой прибыли по итогам первого полугодия 2024 года. Как следует из отчётности компании, этот показатель достиг 40,5 млрд рублей, что в десятки раз (65, если точнее) превышает результат по аналогичному периоду в прошлом году.

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Ключевым драйвером роста стала положительная динамика прочих доходов, составивших 24,8 млрд рублей. Годом ранее в этой статье отражались расходы в размере 45,2 млрд рублей, в том числе курсовые разницы.

Впрочем, рост прибыли сопровождался и увеличением издержек. Так, себестоимость продукции выросла в 1,7 раза, до 67,2 млрд рублей. Затраты непосредственно на производство повысились на 22% и достигли 38,1 млрд рублей, а транспортные расходы и вовсе удвоились — до 18,9 млрд рублей. Еще 10,1 млрд рублей компания направила на уплату экспортных пошлин.

Несмотря на положительную динамику финансовых показателей, уровень долговой нагрузки «Уралкалия» остается высоким. По данным на конец июня общий долг компании составил 595,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3%. Выручка «Уралкалия» за отчётный период выросла на 15% по сравнению с I полугодием 2023 года и достигла 122,6 млрд рублей.