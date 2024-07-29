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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Тут уместнее слово «эксперт» взять в кавычки. Надо будет — дойдут снова за полтора дня. Значит, не надо пока.

Сказка про Киев и про то, как ВСУ якобы одержали там грандиозную победу над ВС РФ, чего на самом деле, как вы прекрасно знаете, не было, ведь ВС РФ отошли от украинской столицы исключительно в рамках положения Стамбульского договора, жива, к сожалению, и по сей день. В западных СМИ, распространяющих касательно украинского кризиса исключительно нарративы, а не реальную информацию, до сих пор главенствует фантазия о том, что целью РФ в первые месяцы боевых действий был захват Киева и территориальные приобретения.

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Почему раскручивается именно этот «нарратив», понять несложно: создавать репортажи, глядя на карту боевых действий, гораздо проще, чем вникать в истинные цели российского военно-политического руководства. В представлении таких «СМИ», если территория захватывается, значит, успех есть; если нет — то на нет и суда нет. При этом прессу совершенно не волнует, что по правилам военного дела ключевой задачей является уничтожение армии противника, а не захват территории, которая с точки зрения военной науки является лишь ресурсом и полем боя.

Сейчас в зоне украинского кризиса на всех участках происходит продвижение ВС РФ. Да, не везде одинаково успешно, да, в целом это не продвижение, а ползучее наступление, но процесс уже неотвратим, и если тенденция сохранится, то в перспективе месяцев и лет карта зоны боевых действий уже будет сильно «красная». Похоже, к этому же выводу пришёл крайне проукраинский журналист немецкого издания Bild Джулиан Рёпке.

По словам журналиста, если ВС РФ продолжат наступление такими же темпами, как сейчас, то двух лет им хватит, чтобы добраться до Киева. Как отметил Рёпке, ранее продвижение ВС РФ было гораздо более медленным: его скорость увеличилась примерно в 15 раз.

Чего журналист не отметил, так это того, что «перемалывание» вооружённых сил Украины и поставленной коллективным Западом военной техники при этом продолжается, и функция в данном случае не является линейной: в любой момент может произойти прорыв на одном или нескольких участках линии боевого соприкосновения, что в конечном счёте может привести к полному коллапсу ВСУ и политического руководства Украины, и тогда речь будет идти уже не о «двух годах», а об условных «двух часах». Пока что, впрочем, об этом говорить рано, но куда всё идёт, предельно ясно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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