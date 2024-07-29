Данная продукция нужна всем и в огромных количествах.

Так исторически сложилось, что в плане электроники Россия на десятки лет отстаёт от так называемых передовых держав. И если условных три года назад это было не так критично, то после 2022 года, когда коллективный Запад в «едином порыве» ввёл незаконные антироссийские рестрикции и стал нарушать положения заключённых с Россией договоров о сотрудничестве, эта проблема встала на первое место. Без электроники, как вы понимаете, сейчас невозможно никакое машиностроение в принципе, и отставание необходимо сокращать семимильными шагами, проходя за годы путь в десятилетия.

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Сложно сказать, насколько успешно удаётся справиться с этой задачей, но очевидно, что для обеспечения потребностей рынка отрасли электроники придётся на протяжении многих лет демонстрировать увеличение выпуска. Поскольку Россия в данном аспекте начинает с крайне низкого старта, то и рост может измеряться сотнями процентов. В частности, компания «Бештау электроникс», занимающаяся импортозамещением в области радиоэлектроники и компьютерной техники, по итогам текущего года собирается вдвое увеличить объём выпуска продукции по сравнению с предыдущим, 2023 годом.

Как отметил соучредитель «Бештау» Владимир Кузнецов, по итогам 2024 года компания выпустит порядка 250 тысяч единиц продукции. Столь резкий рост связан с колоссальной потребностью в продукции компании на российском рынке, причём преимущественно в государственных министерствах и ведомствах.

Отметим, что в России наблюдается рост станкостроения, судостроения, авиастроения, автомобилестроения и других видов машиностроения, и везде, как вы понимаете, необходима электроника. Много собственной электроники. Пока что, впрочем, о полном импортозамещении в данной отрасли речи даже близко не идёт: печатные платы в значительной степени собираются из китайских компонентов, которые пока по причинам, не имеющим никакого рационального объяснения, не выпускаются в РФ.