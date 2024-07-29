Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский производитель электроники в текущем году вдвое увеличит объём выпуска продукции
Данная продукция нужна всем и в огромных количествах.

Так исторически сложилось, что в плане электроники Россия на десятки лет отстаёт от так называемых передовых держав. И если условных три года назад это было не так критично, то после 2022 года, когда коллективный Запад в «едином порыве» ввёл незаконные антироссийские рестрикции и стал нарушать положения заключённых с Россией договоров о сотрудничестве, эта проблема встала на первое место. Без электроники, как вы понимаете, сейчас невозможно никакое машиностроение в принципе, и отставание необходимо сокращать семимильными шагами, проходя за годы путь в десятилетия.

реклама

Сложно сказать, насколько успешно удаётся справиться с этой задачей, но очевидно, что для обеспечения потребностей рынка отрасли электроники придётся на протяжении многих лет демонстрировать увеличение выпуска. Поскольку Россия в данном аспекте начинает с крайне низкого старта, то и рост может измеряться сотнями процентов. В частности, компания «Бештау электроникс», занимающаяся импортозамещением в области радиоэлектроники и компьютерной техники, по итогам текущего года собирается вдвое увеличить объём выпуска продукции по сравнению с предыдущим, 2023 годом.

Как отметил соучредитель «Бештау» Владимир Кузнецов, по итогам 2024 года компания выпустит порядка 250 тысяч единиц продукции. Столь резкий рост связан с колоссальной потребностью в продукции компании на российском рынке, причём преимущественно в государственных министерствах и ведомствах.

Отметим, что в России наблюдается рост станкостроения, судостроения, авиастроения, автомобилестроения и других видов машиностроения, и везде, как вы понимаете, необходима электроника. Много собственной электроники. Пока что, впрочем, о полном импортозамещении в данной отрасли речи даже близко не идёт: печатные платы в значительной степени собираются из китайских компонентов, которые пока по причинам, не имеющим никакого рационального объяснения, не выпускаются в РФ.

#россия #экономика #электроника #промышленность #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)
Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС
Командир спецназа «Ахмат» заявил об утрате ВСУ первой линии укреплений у агломерации Славянск—Краматорск
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
293
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
7
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
3
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
58
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
27
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
54
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
11
Помпео: США должны ввести "реальные санкции" против РФ, а Киеву выделить $500 млрд и принять в НАТО
10

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
14:08
Оказывается стандартный функционал Steam это лайфхак
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
alpha_beta
14:06
"по мощности в районе 700 Вт, ибо мой ПК в полной нагрузке способен потребить примерно до 350 Вт" Просто какой то культ ставить блок питания с запасом в две мощности. Да и в целом упарываться по ним. ...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Игорь Павленко
14:05
"Зачем жто все?". Именно этот вопрос к статье.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Игорь Быков
14:03
Ну 12500h в моем ноуте значит без этих проблем. Да и работает он там на 45w, даже придушен чуть.
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
Роман Холод
13:59
1. Автор, а с чего вы решили, что там у вас умер конденсатор. Вот я даю даже не смотря гарантирую, что он не умер. Если как вы говорите вышли из строя как вы их там назвали "ключи". Давайте начнем с ...
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
Игорь Павленко
13:59
Никто ни у кого не сосет. Каждому девайсу свое применение.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Михаил Невский
13:59
акстись каждый день по 1-2 буку уничтожают посмотри newsader. ПВО даже для дронов не хватает
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
Игорь Павленко
13:56
Так не езди по городу)
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Игорь Павленко
13:52
Ну так точно так же никому не интересно, почему автор не использует ССД. Вот вообще насрать на его предрассудки. Зачем он написал столько текста?
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
slikts
13:52
Боятся ещё больше "увязнуть"...
Ответ Израиля на обстрел Голанских высот будет ограниченным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем