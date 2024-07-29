После падения этих населённых пунктов закончится и битва за Донбасс.

Военные эксперты и аналитики, а также в ряде случаев и действующие кадровые военнослужащие отмечают, что битва за Донбасс будет завершена победой ВС РФ не раньше, чем после установления контроля за агломерацией Славянск—Краматорск. Почему всё завязано именно на эти населённые пункты, объяснить нетрудно: это последние крупные города на Донбассе, находящиеся под контролем ВСУ.

реклама

За десять лет Славянск и Краматорск были превращены в крепости, поэтому о скором их захвате, как вы понимаете, даже речи быть не может. Тем не менее, процесс идёт, и на сегодняшний день ВСУ потеряли первую линию укреплений в районе данной агломерации. По крайней мере, об этом заявил командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, первая линия укреплений ВСУ в данном районе ля них утеряна, и сейчас ВС РФ могут маневрировать в разных направлениях, выбивая оппонента с давно занимаемых позиций. В целом же оборона у ВСУ серьёзная, и какого-либо варианта с обходом здесь не просматривается.

Напомним, что Россия включила ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в свой состав в их полных административных границах, а это значит, что специальная военная операция чисто юридически не может завершиться до тех пор, пока над всей территорией России не будет установлен её суверенитет. Проще говоря, либо Украина передаст контроль над указанными регионами в рамках политико-дипломатического урегулирования, либо его придётся устанавливать военным путём. Третьего здесь не дано.