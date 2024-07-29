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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
На модернизацию Ростовской АЭС в 2024 году было направлено 5,5 миллиарда рублей
Основные работы завершились 23 июля.

Ростовская АЭС, как и другие российские атомные станции, ежегодно реализует программу модернизации, направленную на повышение надёжности и безопасности энергоблоков. В 2024 году на эти цели выделено свыше 5,5 млрд рублей.

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Львиная доля средств — 80%, что составляет более 4 млрд рублей — будет инвестирована в модернизацию энергоблока №1. Здесь запланированы наиболее масштабные работы, включающие замену оборудования комплектно-распределительных устройств, управляющего канала безопасности, систем аварийной и предупредительной защиты, а также контроля нейтронного потока.

«Предстоит обновить оборудование гермопроходок полярного крана и перегрузочной машины, внедрить систему контроля вибрации, модернизировать регулирующие клапаны на узле питания парогенератора, — пояснил заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Ростовской АЭС Роман Торов. — Также в планах замена насосного агрегата циркуляционного насоса блочной насосной станции».

На энергоблоке №2 в текущем году будет модернизирована система уплотнения гидроемкостей САОЗ и компенсатор давления с переходом на новые уплотняющие материалы. На всех четырёх блоках АЭС проведут дооснащение резервных дизельгенераторных установок дополнительными устройствами диагностики. Модернизация систем аварийного энергоснабжения и автоматического регулирования и защиты турбин коснётся энергоблоков №1, №2 и №3.

Важно отметить, что значительный объем модернизационных работ был выполнен на энергоблоке №3 в ходе ремонтной кампании, завершившейся 23 июля. В частности, усовершенствованы системы аварийного энергоснабжения и автоматического регулирования и защиты турбин, а резервные дизельгенераторные установки получили новые устройства диагностики.

«Ежегодные плановые ремонты с обследованием, обслуживанием, заменой и модернизацией оборудования – неотъемлемая составляющая безопасной и надёжной работы атомной станции, — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. — В этом году такие работы пройдут на всех четырёх энергоблоках с привлечением специалистов станции и подрядных организаций. Наша общая задача — выполнить всё качественно и в срок».

Модернизация АЭС — важная часть государственной стратегии по обеспечению технологического суверенитета и лидерства России. Стабильная работа отечественной энергетики, основой которой всё больше становится низкоуглеродная генерация, — залог поступательного социально-экономического развития страны, роста промышленного потенциала и качества жизни граждан.

#энергетика #сделано в рф #аэс #модернизация
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