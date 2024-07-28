Потому что Россия в этом году председательствует в данном объединении.

По мере того, как государства Глобального Юга со всё более стремительной скоростью стали осознавать, что не одним коллективным Западом единым жива мировая экономика, и что коллективный Запад представляет лишь меньше миллиарда человек на планете, где проживают свыше восьми миллиардов человек, всё более привлекательной становится идея вступления в экономическое (и, как следствие, в политическое) объединение БРИКС.

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Сейчас очередь из желающих вступить в БРИКС выстроилась столь длинная, что все государства перечислять бессмысленно. Отметим лишь, что их больше тридцати, и они представляют Азию, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток. И вот, сегодня одна юговосточно-азиатская страна — Малайзия — направила России официальную заявку на вступление в БРИКС.

Россия, напомним, в этом году председательствует в БРИКС, поэтому все основополагающие вопросы развития объединения адресуются именно российскому министерству иностранных дел и политическому руководству.

Сейчас в БРИКС представлено 10 государств. Будет ли объединение расширено в текущем году, показания разнятся: с одной стороны, всё больше государств хотят вступить, а с другой, российское политическое руководство заявляло, что БРИКС взяло паузу на приём новых членов. В конце концов, сначала нужно «переварить» и адаптировать ранее вступивших.