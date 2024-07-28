Думать надо было. А на Западе теперь принято сначала делать, а только потом думать. И то — не было бы всеобщего осуждения, никто не посчитал бы себя в чём бы то ни было виноватым.

Состоявшая два дня назад Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже удалась только в одном: она конкретно нашумела, и её теперь обсуждают больше, чем непосредственно само спортивное мероприятие как таковое. А обсуждать есть, что. С одной стороны, ничего неожиданного не было: пропаганда радужной «повестки» во все поля. С другой стороны, в чувстве своей полной безнаказанности и вседозволенности эти идеологи зашли так далеко, что смогли оскорбить огромное количество представителей христианской веры.

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Речь идёт о скандальной пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где группа трансгендеров (движение ЛГБТ запрещено в России, пропаганда ЛГБТ запрещена в России) уселась за длинным столом, тем самым пародируя последнюю трапезу Иисуса Христа с его учениками — двенадцатью апостолами. Вполне справедливо сочтя это пропагандой «новой религии» и оскорблением чувств христиан, критики Церемонии открытия нажаловались везде, где только можно было.

К удивлению, масштабный скандал сработал. Сначала Международный олимпийский комитет (МОК) удалил видеофайлы с «основными моментами» Церемонии открытия Олимпийских игр в Париже со своих официальных ресурсов и каналов в социальных сетях, а затем организаторы самой Церемонии выступили с извинениями.

Как заявила директор по коммуникациям организационного комитета Игр Анн Десками, намерения показать неуважение к какой-либо религиозной группы не было. По мнению Десками, у режиссёра Тома Жолли была — напротив — задача «отпраздновать толерантность общества». По словам Десками, организаторы Церемонии сожалеют, если её программа кого-то оскорбила.

Здесь следует понимать, что на Западе очень давно не принято сначала просчитывать последствия своих решений. Мы это наблюдаем повсеместно: в политике, в культуре, в экономике, в вооружённых конфликтах. Сначала делают, потом думают. А надо наоборот: просчитать, не заденет ли хоть кого-нибудь ваш «номер», и исходить из того, чтобы всё сделать максимально «стерильно» — без перебора «повестки».