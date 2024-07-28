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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил, что Россия откажется от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет этого класса в Германии
Назад в Холодную войну.

Некоторое время назад американское политическое руководство объявило о планах по дальнейшей раскачке ситуации, которая может вылиться в глобальный опустошительный конфликт в Европе. Этот план — размещение в 2026 году на территории Германии американских ракет средней и меньшей дальности. В своё время США и Россия/СССР пришли к выводу, что так сильно эскалировать ситуацию в Старом Свете не нужно, но нынешнее американское руководство, состоящее из крайне инфантильных и импульсивных «деятелей», базовые принципы безопасности, расположившись через океан от гипотетического театра военных действий, не понимает и понимать, по всей видимости, не желает.

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А раз не желает, то РФ как военная сверхдержава будет отвечать зеркально, а именно — считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если вышеуказанный американский план будет реализован. Об этом сегодня во время выступления в ходе военно-морского парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петерберге заявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, если американские ракеты будут размещены в Германии, то время их подлёта до стратегически важных российских объектов государственного и военного управления составит всего 10 минут, что совершенно неприемлемо. В ответ на эти действия Россия также будет повышать возможности береговых войск ВМФ.

На сегодняшний день, добавил глава государства, разработка «ряда таких систем» находится на завершающей стадии, и Россия будет принимать зеркальные меры по их развёртыванию «с учётом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира».

Если бы в Европе сохранялся ужас перед возможным крайне негативным развитием событий, то в западных столицах мы бы наблюдали многомиллионные митинги против размещения любых американских ракет на территории европейских стран. Но ничего подобного нет. Во-первых, люди запуганы, во-вторых, делать подобные заявления — это, с точки зрения нелегитимного наднационального европейского руководства, заниматься оправданием России и её действий. А самое страшное, что может произойти с коллективным Западом — это осознание того неопровержимого факта, что это он и только он является единоличным виновником всего происходящего.

#россия #сша #политика
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