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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Не ТЦК»: Одесситы так часто сжигают машины военкомов, что владельцы гражданских микроавтобусов начали перестраховываться
Истинное отношение населения к происходящему.

Как вы знаете, мобилизация на Украине не прекращается ни на минуту: потери личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения колоссальные, и это, к ужасу, отнюдь не «пропаганда» Минобороны России, а суровая реальность. Если бы она не была таковой, то по украинским городам не колесили бы сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, украинские аналоги военкоматов) и не занимались бы своим крайне непопулярным в украинском обществе делом.

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То, насколько население Украины не поддерживает принудительную мобилизацию в ВСУ, отчётливо заметно по ряду городов, в которых постоянно сжигают микроавтобусы ТЦК. Абсолютным рекордсменом по числу сожжённых «бусиков» является город Одесса. Ситуация в жемчужине у моря с военными микроавтобусами столь серьёзная, что владельцы микроавтобусов гражданских стали перестраховываться, лишь бы не попасть под горячую (и справедливо горячую) руку одесситов.

Так, на гражданских микроавтобусах под ветровым стеклом стали появляться бумажки с подписью «Не ТЦК». Очевидно, владельцы таких «бусиков» переживают, что обозлённые одесситы скоро уже перестанут разбираться, где чей автомобиль, и начнут жечь все «бусы» подряд.

Здесь, естественно, сразу возникает закономерный вопрос: что мешает реальным ТЦК перенять эту практику и тоже писать «Не ТЦК»? Кроме того, им совершенно не обязательно ездить именно на автомобилях с таким типом кузова. Поэтому самое главное — это по-прежнему максимальная осторожность и внимательность; также в таких ситуациях советуют не ходить одному — несколько человек затолкать в «бус» не в пример сложнее, чем накинувшись втроём на одного.

#украина #политика #боевые действия
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